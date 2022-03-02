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Kilis'te 17 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.
Kilis'te 17 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir eve yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Suriye uyruklu 17 kişi yakalandı. Kaçak göçmenleri yurda getirip evde sakladığı iddiasıyla 2 kişi de gözaltına alındı.

Kacak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan 2 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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