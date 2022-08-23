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Kilis'te anne ve kızının katili akrabaları çıktı

Kilis'te dağlık alanda iki ceset bulunmuş; cesetlerin yabancı uyruklu anne ile kızına ait olduğu tespit edilmişti. Katil zanlısı yakalandı. Öldürülen anne ve kızının akrabası çıktı.
Kilis'te anne ve kızının katili akrabaları çıktı

Kilis'te dağlık alanda iki ceset bulunmuş; cesetlerin yabancı uyruklu anne ile kızına ait olduğu tespit edilmişti. Katil zanlısı yakalandı. Öldürülen anne ve kızının akrabası çıktı.

AA'nın geçtiği son dakika haberine göre, Kilis'te dağlık alanda yabancı uyruklu anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında dün iki cesedin bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor.

Otopsi çalışmalarında vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçak izleri tespit edilen cesetlerin Gaziantep'te ikamet eden Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ve kızı Riham Ali El Muhammed'e (13) ait olduğu belirlendi.
Jandarma ekipleri, cinayet iddiasıyla akrabalık ilişkisi bulunan Suriye uyruklu Ş.H.S'yi (30) Gaziantep'te yaptığı operasyonla yakaladı.

Kilis'e getirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cesetler Kilis Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

 

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