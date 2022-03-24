  • BIST 2.197,26
  • Altın 925.891
  • Dolar 14.8291
  • Euro 16.3424
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
» »

Kilis'te, seyir halindeki otomobil alev aldı

Kilis'te, seyir halindeki otomobil alev aldı
Kilis'te, seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre yolunda seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 79 AAD 508 plakalı otomobil alev aldı. Motor bölümünde çıkan yangında otomobili saran alevler, ihbarla gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi zarara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Kilis'te, seyir halindeki otomobil alev aldı
Kilis'te, seyir halindeki otomobil alev aldı
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmene 'kabul edilemez' davranışa soruşturma
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmene 'kabul edilemez' davranışa soruşturma
Ankara Mamak'ta market çalışanlarıyla müşteriler kavga etti
Ankara Mamak'ta market çalışanlarıyla müşteriler kavga etti
Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket 
Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket 
Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
Köprüden geçen sokak köpeğine güvenlik konvoyu
Köprüden geçen sokak köpeğine güvenlik konvoyu
Son Eklenen Videolar
Çatısına güneş enerjisi panelleri kurulan Nef Stadı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda
Çatısına güneş enerjisi panelleri kurulan Nef Stadı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda
Torunlarıyla savaştan kaçan Azerbaycanlı kadın Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor
Torunlarıyla savaştan kaçan Azerbaycanlı kadın Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor
Mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği 7 saatlik çabayla hastaneye kaldırıldı
Mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği 7 saatlik çabayla hastaneye kaldırıldı
"BİZİM YOLUMUZ GELECEĞE"
"BİZİM YOLUMUZ GELECEĞE"
Yiyip içip gezdi, 10 bin lira dolandırdı
Yiyip içip gezdi, 10 bin lira dolandırdı
İş insanı triportör hediye etti, 'Gül' emekliye ayrıldı
İş insanı triportör hediye etti, 'Gül' emekliye ayrıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti