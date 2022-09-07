Kilis'te zincirleme kaza: 1'i polis, 4’ü jandarma, 8 yaralı

Kilis'te zırhlı araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aralarında 4 jandarma ve 1 polis memurunun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.