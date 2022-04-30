'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
Trafik yoğunluğunun artarak devam etmesi bekleniyor.
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