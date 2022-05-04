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'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşların dönüşe başlamasıyla "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarın daha da artması bekleniyor.

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