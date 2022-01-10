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Kimlik kartlarında yeni dönem bugün 50 ilde başlıyor

Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemlerine bugün 50 ilde başlanacak. İşlemler, nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.
Kimlik kartlarında yeni dönem bugün 50 ilde başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesi oluşturuyor.

Bu kapsamda, e-İmza yükleme işlemleri yarından itibaren 50 ilde nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

HANGİ İLLERDE BAŞLADI?

Bu iller Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olacak.

Nüfusmatiklerde e-İmza yükleme işlemlerinin başlamasından kısa süre sonra ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yükleme yapılabilecek.

Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilecek.

ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF 

e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektörde kırtasiyeciliğin azaltılması, iş ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Böylece işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler çevrim içi olarak da yapılabilecek.

e-İmza kullanan kişi sayısının artmasıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılmasının artırılması sağlanacak.

Belirli harf ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olan e-İmza, ıslak imzaya göre kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliği taşıyor.

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