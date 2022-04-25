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Kimyasal madde taşıyan kamyonet kaza yaptı, variller yola saçıldı

Küçükçekmece'de toz şeker yüklü kamyon, ayakkabı imalatında kullanılan kimyasal madde taşıyan kamyonete çarpı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, aseton ve polycaptor adlı kimyasal maddeler yola döküldü.
Kimyasal madde taşıyan kamyonet kaza yaptı, variller yola saçıldı

TEM Küçükçekmece Mahmutbey gişeleri yönünde saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 JC 4858 plakalı toz şeker yüklü kamyon, önünde giden 34 GT 5394 plakalı kimyasal madde taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada kamyonet kasasından yola savrulan varillerin içerisindeki kimyasal maddeler de yola döküldü. Polis ve itfaiye ekipleri bölgede önlem aldı. Yapılan incelemede yola dökülen kimyasalların ayakkabı imalatında kullanılan aseton ve polycaptor olduğu belirledi. Ekipler yolda temizleme çalışması yaptı. Kaza ve sonrasındaki temizlik çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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