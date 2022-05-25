Kira düzenlemesinden ilk detaylar: Fırsatçı ev sahipleri yandı

Hükümet, fahiş kira artışından vatandaşı korumak için hareke geçti. Üç bakanlık bir araya gelerek önlemleri masaya yatırdı.

Hükümet fahiş kira artışından vatandaşı korumak için tam gaz çalışıyor. Dün akşam saatlerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanlığı, TBMM ve bakanlıkların ilgilileri kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.

KİRALAR İL İL MERCEK ALTINA ALINIYOR

Sabah'ın haberine göre, Vatandaşın mağdur olmaması adına kira artışıyla mücadele eden bakanlıkların yaptığı toplantıda çalışmalar masaya yatırıldı. Yapılan istişareler sonucunda kira fiyatları il il mercek altına alınarak TÜFE oranını aşan kiraları denetleyip ceza vermek, TOKİ, belediye ve şirketlere kiralık sosyal konut ürettirmek, büyükşehirlerdeki kira artışlarına sınır getirmek gibi çözümler üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ortaya çıkan formüllerin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şeklini alması ve kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Kira artış oranları da gündeme geldi. Borçlar Kanunu'na göre 5 yıla kadar olan kira artışları TÜFE'ye göre yapılıyor. 5 yıldan sonra ev sahipleri isterse, yeni kira tespiti yapıyor.

Bu da rayiç bedel üzerinden gerçekleşiyor. Ancak, enflasyondaki artış nedeniyle ev sahipleri yüksek artışa zorluyor. Bunun denetlenmesi için de mekanizma kurulabileceği belirtiliyor.

UCUZ SOSYAL KONUT

Toplantıda, alternatifler de değerlendirildi. Özellikle Hollanda'nın tavan fiyat modelinin Türkiye'de uygulanması ve yine Avrupa ülkelerinde uygulanan sosyal konut üreterek kiraya verilmesi masaya yatırıldı.

Bunun TOKİ ve belediyeler üzerinden yapılması, bu kurumların sadece kiraya verilmek üzere ucuz konut üretmesi de gündem maddeleri arasında.

Yapılacak düzenlemeler ile vergi istisnaları uygulanacağı için bu gayrimenkullerin maliyetinin düşük olması planlanıyor.