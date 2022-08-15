  • BIST 2.866,54
  • Altın 1027.91
  • Dolar 17.959
  • Euro 18.3267
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 31 °C
»

Kiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu vurdu

Son dönemde artan silahlı kiracı ev sahibi kavgasına bir yenisi Kocaeli'nde eklendi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kiraya zam isteyen ev sahibinin iki oğlunu vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yarenler Sokak'ta yaşayan kiracı A.K. ve oğlu O.K, kira artışı konusunda ev sahibi M.K. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda O.K. pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada ev sahibinin oğulları A.R.K. ve R.K, seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli O.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokat attığı eşinin yakınları tarafından öldüren Baran toprağa verildi13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:49
  • Marmaris'te yangın çıkaran çoban, adli kontrolle serbest13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:47
  • Kadıköy'de öldürülen kadının yeğeni: Teyzem bize bu ilişkiyi artık yürütemediğini söylemişti13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:47
  • Köyde kaybolan 2 çocuk, bulunup, ailelerine teslim edildi13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:32
  • Eşine tokat atan kocayı bıçakla öldürüp, babasını ve kardeşini yaraladılar12 Ağustos 2022 Cuma 23:29
  • Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı 'Çaki'ye takıldı12 Ağustos 2022 Cuma 22:32
  • Kırklareli'de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi12 Ağustos 2022 Cuma 21:34
  • Halk pazarında bıçakla saldıran şüpheli, ayağından vurularak yakalandı12 Ağustos 2022 Cuma 20:23
  • Zabıta müdürüne silahlı saldırıda 3 tutuklama12 Ağustos 2022 Cuma 20:22
  • Küçükçekmece'de cuma namazı sırasında çarşaflı gelip kuyumcuyu soydular12 Ağustos 2022 Cuma 19:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti