Kırıkkale Gürler’de mahkemeden satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kırıkkale’nin merkez mahallesi Gürler’in Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bir sitede bulunan 90 metre kare daire mahkeme kanalıyla satılıyor.
Kırıkkale Gürler’de mahkemeden satılık konutun değeri 135 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 26/05/2022
2. Satış Günü : 27/06/2022
Satış Yeri : MEZAT SALONU
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