Kırıkkale Gürler’de mahkemeden satılık konut

Kırıkkale’nin merkez mahallesi Gürler’de bir sitede bulunan 90 metre kare daire mahkeme kanalıyla satılıyor. Kırıkkale Gürler’de mahkemeden satılık konutun değeri 135 bin TL olarak ilan edildi. İhale detayları haberimizde: