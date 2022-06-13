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Kırıkkale'de bir kişinin aracını düğündeki davetlilerin üzerine sürmesi sonucu 20 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir kişinin aracını düğündeki davetlilerin üzerine sürmesi sonucu 1'i bebek, 4'ü çocuk 20 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de bir kişinin aracını düğündeki davetlilerin üzerine sürmesi sonucu 20 kişi yaralandı

İddiaya göre, yakınının Hacıbey TOKi Konutları'ndaki düğün törenine katılmak için Ankara'dan gelen K.K. (35) bir süre sonra düğündeki davetlilerle tartıştı.

Düğün sahipleri daha sonra alkollü olduğu iddia edilen K.K. ve yanındaki M.K. (46) ile K.A'yı (21) tören alanından uzaklaştırdı.

Kullandığı 06 T 4580 plakalı ticari taksi ile alandan uzaklaşan K.K, bir süre sonra aracını düğündeki davetlilerin üzerine sürdü.

K.K, daha sonra olay yerinden kaçmak istediği sırada park halindeki 71 ED 468 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından düğünde bulunanlar, K.K. ile yanında bulunan M.K. ve K.A'yı darbetti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Düğüne katılan davetlilerden Durmuş Şahan (60), Suna Oymak (51), 3 aylık bebek Suna Oymak, Hazal Cenikli (14), Züleyha Şahan (25), Elif Naz Şahan (6), Güllü Metin (62), Berkan Oynak (19), Gülfidan Ersoy (8), Kubilay Oynak, Kadir Kerem Şahan (3), Ayşe Şahan (32), Erdal Şahan (33), Fatma Metin ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan darbedilen K.K, M.K. ve K.A'da hastaneye kaldırıldı, tedavileri tamamlanan K.K. ve K.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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