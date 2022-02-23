  • BIST 2.016,03
  • Altın 847.198
  • Dolar 13.8135
  • Euro 15.6351
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Kırıkkale'de inşaat halindeki çardak çöktü: 2 yaralı

KIRIKKALE'de, inşaat halindeki çardağın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Kırıkkale'de inşaat halindeki çardak çöktü: 2 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Aşağı Mahmutlar Mahallesi Dağevi Yolu mevkisinde meydana geldi. M.K.'ya ait arsaya yapılan çardak inşaatında çalışan işçilerden biri, iddiaya göre kiremit koymak için çatıya çıktı. Bu sırada ağırlığı kaldırmayan çardakta çökme meydana geldi. Çardak inşaatında çalışan Cebrail A. (30) ve Hüseyin S. (32), çöken tahta ve kiremitlerin altında kaldı. Yaralanan 2 işçi, çevredekilerin yardımıyla tahta ve kiremitlerin altından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çekmeköy'de yoğun sis kazaya neden oldu23 Şubat 2022 Çarşamba 18:03
  • Özel harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı23 Şubat 2022 Çarşamba 17:09
  • İzmir'de gerçeği aratmayan 'terör' tatbikatı23 Şubat 2022 Çarşamba 17:07
  • Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın23 Şubat 2022 Çarşamba 16:11
  • Marmaris'te selin ardından temizlik ve hasar tespiti23 Şubat 2022 Çarşamba 16:10
  • Sağanak yağış neredeyse tüm yurda yayılacak, pazar güneş geri gelecek23 Şubat 2022 Çarşamba 10:28
  • Tarlasından temizlediği otları yakarken çıkan yangında hayatını kaybetti22 Şubat 2022 Salı 20:46
  • Kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı: 2 yaralı22 Şubat 2022 Salı 19:47
  • Kartal'da polisten kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil iş yerine çarptı22 Şubat 2022 Salı 18:51
  • Meteoroloji haritayla duyurdu: Birçok ilde günlerce sağanak yağış ve kar var21 Şubat 2022 Pazartesi 13:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti