Kırıkkale’de Milli Emlak’tan satılık arsa ve tarla

Çevre Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü Kırıkkale’de çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı. Arsa ve ham topraktan oluşan taşınmazların bazıları ise kiraya verilecek. Satış ve kiralama ihalesi 20.07.2022 tarihinde yapılacak.