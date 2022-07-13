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Kırıkkale’de Milli Emlak’tan satılık arsa ve tarla

Çevre Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü Kırıkkale’de çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı. Arsa ve ham topraktan oluşan taşınmazların bazıları ise kiraya verilecek. Satış ve kiralama ihalesi 20.07.2022 tarihinde yapılacak.
Kırıkkale’de Milli Emlak’tan satılık arsa ve tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü Kırıkkale’de çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı. 

Arsa ve ham topraktan oluşan taşınmazların bazıları ise kiraya verilecek. 

Satış ve kiralama ihalesi 20.07.2022 tarihinde yapılacak. 

Kırıkkale'de 72 adet taşınmazın satış ve kiralama ihalesine ilişkin ilanın detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com


 

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