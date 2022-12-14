Kırıkkale’de öldürülen kadının sevgilisiyle ‘iltifat’ tartışması yaşadığı ortaya çıktı

27 yaşındaki Tuğrul Akan’ın 23 yaşındaki sevgilisi Elif Sinan’ı garsonluk yaptığı kafede müşteriye iltifat etmesi sonucu öldürdüğü ortaya çıktı.

Elif Sinan, Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Geçen yıl 4 Ağustos tarihinde, kalbinden bıçaklanmış bir şekilde sevgilisi Tuğrul Akan tarafından hastaneye götürülen Elif Sinan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tuğrul Akan olay sonrası gözaltına alındı. Akan savunmasında sevgilisinin aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini söyledi. Akan, emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akan’ın hakkında, ‘kasten öldürme’ suçun adı altında dava açıldı. Elif Sinan'ın ölümüne neden olan bıçakta parmak izi çıkan Tuğrul Akan, Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşma kararıyla tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık davanın 23 Kasım’da görülen karar duruşmasına katıldı. Sanık Akan, savunmasında; kız arkadaşı olan maktulün, kendisi ayrılmak istediği için intihar ettiğini söyleyerek suçsuz olduğunu savundu. Aynı zamanda beraatini ve tahliyesini talep eden Akan’a Mahkeme, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Verilen cezanın ardından takdir indirimi ise uygulanmadı.

TUĞRUL AKAN’IN PARMAK İZİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Açıklanan kararda sanık Tuğrul Akan'ın, sevgilisinin kendisini yaraladıktan sonra bıçağa dokunmadığını aktardı fakat yapılan incelemede parmak izi ortaya çıktı. Elif Sinan'ın bıçakta parmak izine rastlanılmadığı belirtildi. Sanığın, olay öncesi Elif'in araçtan inip yürümeye başladığı beyanının çok net olmasa da güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilemediği bildirilerek, "Bu suretle sanığın bu yöndeki savunmaları ile olay yeri incelemesi neticesinde elde edilen delillerin uyuşmadığı" aktarıldı.

Ayrıca bıçağın giriş ve çıkış sırasında bıraktığı izin incelenmesi sonucu; Elif Sinan’ın baskın olarak kullandığı sağ eli ile bıçağı kendisine saplayarak kalp, diyafram ve karaciğer harabiyeti oluşturacak şekilde yaraladıktan sonra vücudundan çıkarmasının mümkün olmayacağına dikkat çekildi.

VERİLEN CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Sanığın, son celsede Elif Sinan ile aralarında kıskançlık kaynaklı hiçbir durumun olmadığını aktardığı fakat incelemelerde olay günü akşam maktulün iş yerindeki müşteriye iltifat etmesi sebebiyle tartıştıkları aktarıldı. Sanığın Elif'i kıskanması nedeniyle aralarında yaşanan tartışmayı, iş yeri sahibinin beyanlarının da doğruladığı ortaya çıktı. Verilen kararda, tartışmanın içeriğinin detaylıca bilinmediğine vurgu yapıldı. Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında maktulün olay öncesinde herhangi bir psikolojik rahatsızlığının bulunmadığı belirtildi. Ardından şu açıklamalar yapıldı:

“Dinlenen aile fertleri ve iş yeri arkadaşlarının beyanlarından açıkça görülmesi ile birlikte bahse konu tartışmanın yanı sıra Adli Tıp Kurumu raporu, bilirkişi raporu, olay yeri inceleme raporları ile kamera kaydı bir arada incelendi. Sanığın kendi içerisinde çelişkiler barındıran ve dosyadaki delillerle uyumlu olmayan, bu hali ile suçtan kurtulmaya matuf olduğu değerlendirilen savunmalarına itibar edilmeyerek, sanığın maktulü bıçaklamak suretiyle kasten öldürdüğü şeklindeki her türlü şüpheden uzak vicdani kanaat doğrultusunda müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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