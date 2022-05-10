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Kırıkkale'de otomobil su kanalına girdi: 2 yaralı

KIRIKKALE'de, takla atarak su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Kırıkkale'de otomobil su kanalına girdi: 2 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kırıkkale- Ankara yolunun 40'ıncı kilometresi Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Hüseyin S. yönetimindeki 71 ACG 762 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyere çarptı. Savrulan otomobil, taklalar atarak yolun kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Aleyna A. (25) araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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