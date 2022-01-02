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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, kırmızı ışıkta meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Ankara yolu Yeni Sanayi kavşağında meydana geldi. Hakan Koç (22) yönetimindeki 66 FL 517 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Emrah Bugüş'ün (38) kullandığı 76 AAC 991 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Emrah Bugüş'ün otomobili, kırmızı ışıkta önünde bekleyen Alperen Numan Turan yönetimindeki 66 AN 501 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında sürücüler Hakan Koç ve Emrah Bugüş ile beraber otomobillerde bulunan Mücahit Karatepe (21), Satılmış Kılcı (24) ve Mustafa Teoman Turan (56) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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