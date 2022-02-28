Kırklareli'de Fas uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı

KIRKLARELİ'de polisin iki ticari takside yaptığı kontrolde Fas uyruklu toplam10 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüleri Ö.K. ve Ö.G. hakkında adli işlem başlatıldı.