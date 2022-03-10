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Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı

Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde yük treninin hemzemin geçitte işçileri taşıyan servis midibüsüne çarptığı kazada 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsüne, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilip yan yatan midibüsteki 27 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, servis midibüsünün bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada yük treninin çarptığını belirterek, "Midibüste bulunan 27 kişi yaralandı. Yaralılar Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı" dedi.

TCDD'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki hemzemin geçitte meydana gelen kaza ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, midibüs sürücüsünün bariyer kapalı olmasına rağmen karşıya geçmeye çalıştığı ve bu nedenle kaza olduğu belirtilerek, "Demir yolunda ilerleyen trenin saat 07.10 sıralarında Hayrabolu Mevkii Alpullu İstasyonu girişinde bulunan hemzemin geçitten geçişi esnasında kara yolu araç sürücüsü tren geldiği halde kapalı olan bariyerden geçmeye çalışırken trene çarptı. Çarpma sonucu minibüste bulunan 27 yolcu hafif şekilde yaralanırken araç tren trafiğini engellediğinden demir yolu bir süre tren trafiğine kapatıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" denildi.

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