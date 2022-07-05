Kırklareli'nde feci kaza: Yolcu otobüsünün devrildi, biri çocuk 6 kişi öldü!

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.

KIRKLARELİ VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı. Burada açıklamada bulunan Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.

BİRİ ÇOCUK 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.