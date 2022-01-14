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Kırklareli'nde fırtınanın ardından 130 hasar tespit başvurusu yapıldı

Kırklareli'nde 4 gün önce yaşanan kuvvetli fırtınada zarar gören ev, araç ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Kırklareli'nde fırtınanın ardından 130 hasar tespit başvurusu yapıldı

Vali Osman Bilgin, fırtınadan etkilenen yerleri gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 130 hasar tespit başvurusu yapıldığını söyledi.

Kuvvetli fırtınada kent merkezi başta olmak üzere Kofçaz ve Pınarhisar ilçelerinde bazı ev, araç ve iş yerlerinde hasar oluştuğunu anımsatan Bilgin, "Son dönemde başta Lüleburgaz ilçemiz olmak üzere sel felaketi yaşadık. Burada da özellikle il merkezi, Pınarhisar ve Kofçaz ilçemizde ciddi bir fırtına oluştu. Fırtınada ilimiz merkezi en çok hasar gören nokta. Halı saha tesisleri, evlerin çatıları..." dedi.

Vali Bilgin, hasar tespit başvurularının titizlikle incelendiğini aktararak şunları kaydetti:

"Hasar tespit çalışmalarını başlattık ve ilk etabı bitirdik. Yeni gelen taleplerle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. AFAD Başkanlığımızdan acil durum kapsamında ödenek talep ettik. Bu konuda hasarlı yapıları olan vatandaşlarımızın hepsine ayrı ayrı yardımcı oluyoruz. Kırklareli Valiliği olarak derneğimizden de vatandaşlarımıza yardım edeceğiz. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlar olaya müdahale ettiler. Elektrik sorunları yaşandı. Tüm kurumlarımız çalıştı, ilimizin hiçbir noktasında sorun kalmadı. Allah böyle afetler yaşatmasın bizlere."

Kırklareli'nde 11 Ocak sabahı başlayan, hızı zaman zaman saatte 106 kilometreye çıkan kuvvetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçmuş, araçlar zarar görmüş, ağaçlar devrilmiş ve bazı iş yerlerinin camları kırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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