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Kırklareli'nde, kuraklıktan balıkların öldüğü gölet yağışlarla doldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kuraklıktan balık ölümlerinin yaşandığı Turgutbey Göleti yağışların etkisiyle doldu.
Kırklareli'nde, kuraklıktan balıkların öldüğü gölet yağışlarla doldu

Lüleburgaz'da sağanak ve kar yağışının ardından göletlerin su seviyesi arttı.

Kuraklık nedeniyle geçen yıl su seviyesinin düştüğü ve balık ölümlerinin meydana geldiği Turgutbey ile Sarıcali ve Sofuhalil göletlerindeki su seviyesi son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Göletlerin su seviyesinin artması geçen yıl kuraklık endişesi yaşayan bölge halkını sevindirdi.

Turgutbey Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Ayhan Kara, AA muhabirine, göletteki su seviyesinin artmasının herkesi sevindirdiğini söyledi.

Göletin sadece yağmur ve kar yağışı ile dolduğunu ifade eden Kara, "Daha çok insanımız sulama imkanına kavuşacak, daha çok çiftçi sulamadan yararlanacak. Turgutbey çiftçisinin yüzü gülüyor, bizim de yüzümüz gülüyor. Örneğin geçen sene su isteyen ürünlerden olan mısırda bin dönüm ekim olduysa bu sene ekim alanı ikiye katlanır." dedi.

Köy sakinlerinden İrfan Girgin ise çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanlar için suyun bulunmaz bir nimet olduğunu ifade etti.

Gölette uzun yıllar bu seviyede su göremediklerini belirten Girgin, "Geçen senelerde kuraklık yüzünden balıklar bile öldü burada. Son yağışlardan sonra bu seviyeye geldi. Sulama açısından çiftçiler için su çok önemli." diye konuştu.

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