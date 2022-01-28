  • BIST 2.009,45
  • Altın 779.53457
  • Dolar 13.6167
  • Euro 15.1707
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -17 °C
»

Kırklareli'nde longoz ormanlarındaki göller buz tuttu

Kırklareli'nde kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanı içerisindeki göllerin yüzeyleri soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.
Kırklareli'nde longoz ormanlarındaki göller buz tuttu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesiyle longoz ormanları içerisinde yer alan Hamam, Mert ve Erikli göllerinin büyük bir kısmı buzla kaplandı.

Buz tutan göllere inen kuşlar yürümekte ve yem bulmakta zorlandı. Bölgeye gelen ziyaretçiler kuşlara yem attı.

İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanlarında güzel görüntüler oluştu.

AA ekibi donan gölleri havadan drone ile görüntüledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin Uygur Türkleri'nin durumu için kapılarını BM'ye açıyor28 Ocak 2022 Cuma 10:12
  • Van'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var28 Ocak 2022 Cuma 10:12
  • Pendik'te darp ettiği kız arkadaşını takside bıçaklayarak öldürdü28 Ocak 2022 Cuma 09:49
  • Adana'da bir kişi kaza yaptığı otomobilde uyuya kaldı28 Ocak 2022 Cuma 09:41
  • Arnavutköy'de çatıdan düşen kar kütlesi otomobilin tavanını çökertti28 Ocak 2022 Cuma 09:38
  • 7 ilde FETÖ operasyonu; 18 gözaltı28 Ocak 2022 Cuma 09:37
  • Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar kamerada28 Ocak 2022 Cuma 09:36
  • Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü28 Ocak 2022 Cuma 09:36
  • Uzayda daha önce görülmeyen gizemli nesne keşfedildi: 18 dakikada bir sinyal gönderiyor28 Ocak 2022 Cuma 09:24
  • Doğu Akdeniz'de korkutan deprem! Türkiye'de de hissedildi28 Ocak 2022 Cuma 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti