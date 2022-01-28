Kırklareli'nde longoz ormanlarındaki göller buz tuttu

Kırklareli'nde kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanı içerisindeki göllerin yüzeyleri soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesiyle longoz ormanları içerisinde yer alan Hamam, Mert ve Erikli göllerinin büyük bir kısmı buzla kaplandı. Buz tutan göllere inen kuşlar yürümekte ve yem bulmakta zorlandı. Bölgeye gelen ziyaretçiler kuşlara yem attı. İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanlarında güzel görüntüler oluştu. AA ekibi donan gölleri havadan drone ile görüntüledi.