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Kırklareli'nde mobilya fabrikasında yangın çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Kırklareli'nde mobilya fabrikasında yangın çıktı

Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının depolama bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın satış bölümüne de sıçradı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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