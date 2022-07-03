  • BIST 2.443,77
  • Altın 975.604
  • Dolar 16.7259
  • Euro 17.4609
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 27 °C
»

Kırkpınar'ın güreş ağası Seyfettin Selim oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini mevcut ağa Seyfettin Selim 4 milyon 22 bin lira bedelle kazandı.
Kırkpınar'ın güreş ağası Seyfettin Selim oldu

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye bugüne dek 5 milyon 304 bin lira ödeyen mevcut güreş ağası Seyfettin Selim ve turizm işletmecisi İlhan Tüdeş katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ihaleyi gelecek yılın organizasyonunun Cumhuriyet'in 100'üncü yılına denk gelmesi sebebiyle 2 milyon 23 bin liradan açtı.

Ağa adayları sırayla peyleri yükseltirken, Seyfettin Selim 4 milyon 22 bin lira bedelle 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazandı.

Bu sonuçla 14. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, peygamber sporu güreşlere ağalık yapmanın onurunu yaşadığını ifade etti.

Selim, ağalığı yapan kişinin güreşleri bilmesi gerektiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ağalık yapmanın onurunu yaşayacağım. Ne mutlu 'Türküm' diyene." dedi.

Ağa Selim, ihalenin ardından yöre güreş ağalarıyla çayır etrafında tur attı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı03 Temmuz 2022 Pazar 14:53
  • BTC'den yılın ilk 6 ayında 106 milyon 982 bin 579 varil petrol aktı03 Temmuz 2022 Pazar 14:09
  • Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor03 Temmuz 2022 Pazar 13:54
  • Orman yangınlarıyla mücadeleye TSK'nın "Herkül" ve "uçan kale"leri destek verecek03 Temmuz 2022 Pazar 13:51
  • Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin inşası tüm hızıyla sürüyor03 Temmuz 2022 Pazar 13:44
  • Tarım ve Orman Bakanlığı 'sorunsuz' Kurban Bayram'ı için çalışıyor03 Temmuz 2022 Pazar 12:53
  • MEB'in Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı03 Temmuz 2022 Pazar 11:13
  • "Barış Yürüyüşü"ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı03 Temmuz 2022 Pazar 09:46
  • Türkiye ve dünya gündemi03 Temmuz 2022 Pazar 09:12
  • AB, Suriye'de sivillerin ölümüne neden olan suçların işlenmesini kınadı02 Temmuz 2022 Cumartesi 22:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti