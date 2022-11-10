  • BIST 4.360,96
  • Altın 1022.613
  • Dolar 18.598
  • Euro 18.6628
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan, "bilişim sistemleri, kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "cezaevinden firar" suçlarından 22 yıl hapis cezası bulunan Salih Akkurt, Türkiye'ye getirildi.
Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt Türkiye'ye getirildi

Edinilen bilgiye göre, Interpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, firari olarak aranan Akkurt'un Makedonya veya Arnavutluk'ta olabileceği yönünde bilgiler alındı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ile irtibata geçilerek, Akkurt hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Akkurt'un Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Arnavutluk'a geçerek Pogradec şehrindeki bir otele yerleştiği belirlendi.

Elde edilen bilgiler 17 Haziran 2022'de Arnavutluk İnterpol Birimi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tiran Polis İrtibat Ofisi'ne iletilerek, Akkurt'un Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanması istendi.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yer tespiti yapılan Salih Akkurt, bahsi geçen birimlerin ortak çalışmasıyla 18 Haziran 2022'de yakalandı.

Akkurt'un iade süreci, Adalet Bakanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından koordineli şekilde takip edildi.

İade süreci tamamlanan Akkurt, tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda polisler tarafından teslim alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Akkurt, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Akkurt'un adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da 10 Kasım nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak09 Kasım 2022 Çarşamba 23:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi09 Kasım 2022 Çarşamba 15:05
  • Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı ekmek fiyatında değişiklik öngörülmediğini bildirdi09 Kasım 2022 Çarşamba 14:59
  • Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar tutuklandı09 Kasım 2022 Çarşamba 14:50
  • Köpek ısırmasıyla kuduz olan çocuk hayatını kaybetti09 Kasım 2022 Çarşamba 14:07
  • KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlenecek09 Kasım 2022 Çarşamba 12:59
  • Bakanlıktan Arifoğlu baharat firması hakkında açıklama: İlgili ürünler piyasadan toplatılmıştır09 Kasım 2022 Çarşamba 12:48
  • Bakan Kirişci'den sert tepki: Asla kabul etmiyoruz09 Kasım 2022 Çarşamba 11:27
  • 10 ayda 2,7 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı09 Kasım 2022 Çarşamba 11:24
  • Muhteşem kasım fırsatları nedir, flo’da indirim var mı?09 Kasım 2022 Çarşamba 11:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti