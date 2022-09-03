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Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan attılar!

Şili'nin Antofagasta şehrinde Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasında oynanan mücadelede kırmızı kart gösteren bir hakem, oyuncular tarafından uçurumdan aşağı atıldı.
Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan attılar!

Şili'deki bir futbol müsabakasında akılalmaz bir olay meydana geldi. Geçtiğimiz ay oynanan Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasındaki mücadelede kırmızı kartını çıkaran bir hakem, sinirli futbolcuların hışmına uğradı.

VADİDEN AŞAĞI ATTILAR

Bir türlü yatıştırılamayan futbolcular önce darbettikleri hakemi daha sonra futbol sahasının yakınındaki bir vadiye götürdükten sonra uçurumdan aşağıya attı. Ağır yaralanan hakem, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Olayın ortaya çıkmasının ardından futbol camiası da adeta ayağa kalktı. Sosyal medyada hesabından paylaşımda bulunan futbolseverler, hakeme şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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