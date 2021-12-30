Kent merkezi ve bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinin, tüm birimleriyle teyakkuzda olduğu bildirildi. Ekiplerin, su baskınları yaşanan bölgelerde çalışma yürüttüğü ifade edildi.