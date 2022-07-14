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Kırşehir Aşıkpaşa Mahallesi’nde icradan satılık daire

Kırşehir merkez Aşıkpaşa Mahallesi’nde 180 metre kare büyüklüğünde daire mahkeme yoluyla satılıyor. Kırşehir Aşıkpaşa Mahallesi’nde icradan satılık dairenin muhammen bedeli 344 bin TL. açık artırma ile satılacak.
Kırşehir Aşıkpaşa Mahallesi’nde icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kırşehir merkez Aşıkpaşa Mahallesi’nde 180 metre kare büyüklüğünde daire mahkeme yoluyla satılıyor. 

Kırşehir Aşıkpaşa Mahallesi’nde icradan satılık dairenin muhammen bedeli 344 bin TL. 

Açık artırma ile satılacak. 

Satış işlemini Kırşehir İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor. 

Birinci satış tarihi ise 05.10.2022.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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