  • BIST 2.419,23
  • Altın 899.559
  • Dolar 15.4958
  • Euro 16.1241
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Kırşehir ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak sele neden oldu

Kırşehir ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dolu eşliğinde aralıklarla devam eden sağanak, bazı yerleşim yerlerinde sele neden oldu.
Kırşehir ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak sele neden oldu

Kırşehir'de dolu eşliğinde devam eden sağanak, bazı köylerde sele neden oldu.

İl genelinde öğle saatlerinde başlayan yağış daha sonra doluya dönüştü.

Aralıkla devam eden yağış nedeniyle merkeze bağlı Yeşilli ve Çadırlı Hacıbayram köyleriyle Boztepe ilçesine bağlı Harmanaltı ve Hüseyinli köyleri arasında sel meydana geldi.

Yeşilli köyünde mevsimlik işçilerin çadırları zarar gördü, Çadırlı Hacıbayram köyünde 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik işçiler için bölgeye çadır götürdü.

Boztepe'ye bağlı Harmanaltı ve Hüseyinli köylerindeki sel nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, iki köy sınırındaki yolda mahsur kalan bir süt aracı traktörle çekildi.

Kayseri
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde de sağanak nedeniyle sel oluştu.

İlçede akşama doğru başlayan yağmur, zamanla etkisini artırdı. Aralıksız devam eden yağışın etkisiyle kırsalda yer alan Kapuzbaşı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinden gelen sel, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunda bozulmalara neden oldu.

Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşam üzeri yağan sağanak sonrası gelen sel nedeni ile Kapuzbaşı Mahallesi sakinlerimize ve dostlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah beterinden korusun inşallah. İş makinalarımız ve ekiplerimiz bölgede." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakimler ve Savcılar Kuruluna 27 sözleşmeli personel alınacak16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:30
  • TCG GEDİZ fırkateyni 'Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:30
  • Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tebbun, Ankara'da16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:29
  • Eli kanlı PKK'nın Edebük'te katlettiği 9 sivil törenle anıldı15 Mayıs 2022 Pazar 16:54
  • Konya'da dolu etkili oldu15 Mayıs 2022 Pazar 16:53
  • MSB: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15 Mayıs 2022 Pazar 15:47
  • Otobüsün 1 metrekarelik dolabından 3 kaçak göçmen çıktı15 Mayıs 2022 Pazar 15:46
  • Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı15 Mayıs 2022 Pazar 15:42
  • Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Türkiye'ye resmi ziyaret15 Mayıs 2022 Pazar 15:42
  • Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk gün 2 bin 52 yolcu kullandı15 Mayıs 2022 Pazar 15:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti