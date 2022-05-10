Kırşehir'de "40 Köy 40 Tohum Projesi"nde 150 bin sebze fidesi daha dağıtıldı

Kırşehir Belediyesince, yerli üretimi desteklemek amacıyla üreticilere ve vatandaşlara 150 bin sebze fidesi daha dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cacabey Meydanı'ndaki ikinci etap fide dağıtım programı için 4 farklı noktada çadır kuruldu.

Çadırların önünde sıra oluşturan vatandaşlar, domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin fidelerinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "40 Köy 40 Tohum Projesi" kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Ziraat Odası iş birliğinde domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin fidelerini ürettiklerini ifade etti.

İlk etapta 6 Mayıs'ta 84 bin fide dağıttıklarını belirten Ekicioğlu, bugün düzenlen programla yerli üreticiye destek vermeye devam ettiklerini aktardı.

Üreten bir Kırşehir'i hedeflediklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz cuma günü ve bugün toplamda 234 bin fideyi dağıtarak halkımızın büyük bir bölümüne katkı sunduk. Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirildiğimiz fide dağıtımına yerli üreticilerimizin yoğun ilgi ve talep göstermesi de bu konuda yaptığımız işin öneminin altını bir kez daha çiziyor. Halkımızın yerli fide kullanarak tarımsal üretime yönelmesi ve tarımsal üretimimizin gelişimine katkı sunması dışarıya olan bağımlılığın azaltılması noktasında da büyük önem arz ediyor."​​​​​​