Kırşehirli Dernekler Federasyonu’na bağlı Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kırşehirli Dernekler Federasyonu’na bağlı Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu (KIR-FED) Genel Başkanı Hilmi Gökçınar toplantıda yaptığı konuşmada Eylül 2021 tarihinde yapılan Genel Kurulumuzda aldığımız kararlar doğrultusunda Federasyonumuz tarafından kurulan ve Başkanlığına Prof. Dr. Recep Kılıç hocamızın getirildiği Kırşehirli Dernekler Federasyonu Yüksek İstişare Kurulduğunu belirtti. Başkan Gökçınar, “Yüksek İstişare Kurulu’nun önemine vurgu yaparak, Kırşehirli Dernekler Federasyonu’nu diğer federasyonlardan veya sivil toplum kuruluşlarından farklı kılan çalışmalarımızdaki derinlik ve kalitedir. Siz istişare kurulu üyelerinin çalışmaları ve bizlere sunacağı tavsiye kararları başta ülkemize ve Kırşehir’imize katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle değerli Recep Kılıç hocamızın başkanlığında oluşturduğumuz Yüksek İstişare Kurulumuzun ilk toplantısı hayırlı olsun. Bu güzide kurulumuzu kurmamızın amacı, farklı projeler üreterek Kırşehirlilik bilincini ön plana çıkarmaktır. Bu kurul aynı zaman federasyonumuza yol gösterecek, hata yaparsak bizi düzeltecek, Kırşehir’imizin akil insanlarının bulunduğu bu kurul, inanıyorum ki çok güzel çalışma ve projeler yapacaktır” ifadelerini kullandı. Başkan Gökçınar toplantının sonunda 22 Ocak Cumartesi günü saat 18.00 de Mamak Belediyesi ile ortak yapılacak olan Kırşehirliler Buluşması ve Türkü Gecesi etkinliği konusunda bilgi vererek tüm Kırşehirlileri ve türkü severleri programa davet etti.

YİK ÜLKEMİZE VE KIRŞEHİRİMİZE KATKILAR SAĞLAYACAK

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Recep Kılıç programda yaptığı konuşmada, “Kırşehirimizin kıraç topraklarında kendiliğinden yeşeren, büyüyen, gölgesi ve meyvesi ile ülkemizin yönetiminde ve kalkınmasında önemli katkılar sağlayan, seçkin ve kıymetli hemşerilerim, Federasyonumuz Yüksek İstişare Kurulunun ilk toplantısına hoş geldiniz şeref verdiniz. Yüksek İstişare Kurulu 11 Eylül 2021 tarihindeki Kırşehirli Dernekler Federasyonu 8. Olağan Kurulunda Sayın Başkan Hilmi Gökçınar Bey’in önerisi ile kurulmuştur. Siz değerli ve seçkin 54 üyemizden oluşan İstişare Kurulumuz, güncel bilgiler ışığında Kırşehir’imiz, ülkemiz ve hemşerilerimiz için faydalı olabilecek faaliyet, fikir, proje ve yatırımların geliştirilmesinde katkı sağlayacak düşünceleri ve önerileri paylaşmak, geliştirmek ve uygulanması konusunda Federasyon Başkanlığı aracılığı ile ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek amacı ile kurulmuştur.

Yapacağımız istişare sonucunda üretilecek öneri ve projelerin ülkemiz ve Kırşehir açısından önem arz ettiğini vurgulamak isterim. Kurulumuzun faaliyetlerinde katkı sağlamak ve işleyişi kolaylaştırmak amacı ile Anadolu Gazetesi Kurucu Sahibi ve İş İnsanı Sayın Ali Çetin Bey’in, Genel Sekreter ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Adem Öztürk Bey’in Genel Sekreter Yardımcısı olarak destek vermesinin uygun olacağını düşünmekteyim. Saygıdeğer üyelerimiz, Yüksek İstişare Kurulumuzun üç ayda bir toplanması, yeni fikirlerin üretilmesi amacı ile istişare yapılması ve hasret giderilmesi bakımından uygun olabileceği düşüncesini yüksek takdirlerinize sunuyorum” ifadelerini kullandı.