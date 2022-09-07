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Kırtasiyecilerden 'zincir market' tepkisi

ANKARA'da kırtasiyeciler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi zincir marketlerde kırtasiye ürünü satılmasına tepki gösterdi.
Kırtasiyecilerden 'zincir market' tepkisi

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası üyeleri, Altındağ ilçesinde kırtasiye önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Kırtasiyeci esnafı 'Kırtasiye kırtasiyeciden alınır', 'Okul açılınca herkes kırtasiyeci', 'Biz ne satacağız' yazılı dövizlerle tepkilerini gösterdi. Oda Başkanı Müslüm Küçükarzuman, zincir marketlerde kırtasiye ürünü satılmasına karşı olduklarını söyleyerek, "Marketler satıyor, bakkal, manav, kasap herkes kırtasiye satıyor; fakat kırtasiyeciler kırtasiye satamıyor. Marketlerden kırtasiye ve kırtasiye ürünlerini çıkaralım. Çünkü bizi oldukça zorluyorlar. Biz zaten küçük esnafız. Sigortamızı yatıramıyoruz. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Ankara'da Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası olarak, 2 bin üyeye sahibiz. Toplam 4 bine yakın kırtasiyeciyiz biz, dükkan sayısı olarak. Ankara'nın yüzde 20'si bu işten ekmek yiyor; ama gel görelim bizim dışımızda herkes kırtasiye satıyor. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

Okullarda ticaret yapıldığını savunan Küçükarzuman, "Özel okullar zaten kırtasiyeciden mal almıyor. Neden? Çünkü orada stant açtırıyor, anlaşıyor. Para karşılığında birilerine sattırıyor. Ama bunların hiçbiri kitapçı, kırtasiyeci değil. Gider kalemlerimiz çok yükseldi, kiralar aldı başını gitti. Balık zamanı herkes, bütün esnaflar, Türkiye'deki bütün esnaflar balık mı satar? Balık tezgahında kırtasiye satıyorlar. Böyle bir şey olur mu?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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