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'Kış savaşı' resmen başladı: Rusya Avrupa'ya doğal gaz hattını kapattı

Financial Times, Rusya'nın yaptırımlar kaldırılıncaya dek Avrupa’ya gaz satışını durdurduğunu duyurdu.
'Kış savaşı' resmen başladı: Rusya Avrupa'ya doğal gaz hattını kapattı

Financial Times'ta yer alan habere göre; Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini açıkladı.

GAZPROM ARIZA DEMİŞTİ...

Gazprom daha önce teknik bir arıza nedeniyle Nord Stream 1'deki akışları durdurduğunu söylemişti ancak yeni gelen açıklama ile gaz akışının yaptırımları kaldırılıncaya kadar verilmeyeceği duyuruldu.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA ANINDA YÜKSELİŞ BAŞLADI

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 2 Eylül Cuma günü 214,66 eurodan kapanırken  Doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün güne 275 eurodan başladı ve 12.40 itibarıyla 270,23 eurodan işlem görerek yüzde 26'dan fazla artış gösterdi. 

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