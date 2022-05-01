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Kişisel Verileri Koruma Kurumu 5 yılda 21 binden fazla başvuruyu sonuçlandırdı

Kuruma bugüne kadar 22 bin 776 başvuru yapıldı, 806 veri ihlali bildiriminden 188'i kurumun internet sayfasında ilan edildi.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 5 yılda 21 binden fazla başvuruyu sonuçlandırdı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), göreve başlamasından bugüne geçen yaklaşık 5 yıllık süreçte 21 bin 140 başvuruyu sonuçlandırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 12 Ocak 2017'de göreve başlayan KVKK'ye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) gelenler de dahil 22 bin 776 başvuru yapıldı.

Kurum, başvurulardan 21 bin 140'ını sonuçlandırdı, 1636 başvurunun işlem süreci ise devam ediyor.

Öte yandan bu süreçte KVKK'ye 806 veri ihlali bildirimi yapıldı. Bunlardan 188'i kurumun internet sayfasında ilan edilerek kamuoyu ile paylaşıldı. Ayrıca KVKK tarafından Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili 776 hukuki görüş verildi.

Rehberler ve bilgilendirici videolar yayınlandı
KVKK, görevine başladığı günden bugüne Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun işleyişi ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili vatandaşların bilgilendirmesi amaçlı faaliyetler de yürüttü.

Bu kapsamda kurum tarafından hazırlanan 27 rehber, 10 doküman, 52 farkındalık ve bilgilendirme videosu ile 4 kamu spotu, kurumun internet sayfasında yayınladı. KVKK'nin ilke kararlarının bir araya getirildiği doküman da bu yolla kamuoyu ile paylaşıldı.

Ayrıca internet çerezleri, sektörel bazda iyi uygulama örnekleri, genetik veriler ve çalışma hayatında kişisel verilerin korunması konularında da KVKK'nin rehber çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kanun kapsamında sahip olunan haklar
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında herkesin, veri sorumlusuna başvurularak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı bulunuyor.

Vatandaşlar kanun kapsamında ayrıca, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde kişisel verilerin düzeltilmesini, verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme ve imha işlemlerinin üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebiliyor.

Otomatik sistemler vasıtasıyla kişilerin, verilerin analiz edilerek aleyhteki sonuca itiraz ve zararın giderilmesini talep etme hakkı da bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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