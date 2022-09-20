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Kışlıkları hazırlayın! Hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren yurtta perşembe ve cumadan itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.
Kışlıkları hazırlayın! Hava sıcaklıkları düşecek

Geçen hafta sonu yurdu etkisi altına alan çöl sıcaklıklarının ardından yeni haftaya serin ve yağışlı bir havayla girildi. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar düşmesi beklenirken Ankara ve İç Anadolu'da da ayaz etkili olacak. Karadeniz2in yüksek kısımlarında ise sulu kar görülebilir.

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin verilerine göre ülke geneli parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Antalya’nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığı da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

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