  • BIST 1.950,02
  • Altın 844.62
  • Dolar 13.8223
  • Euro 15.4624
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

Kızılay ekipleri Ukrayna’nın Güneybatı sınırına ulaştı

Ukrayna ile Rusya arasında bir süredir devam eden gerilimin Rusya tarafından askeri müdahaleye dönüşmesi üzerine Ukrayna’daki mağdurlar için harekete geçen Türk Kızılay, öncü ekibini Ukrayna sınırına ulaştırdı.
Kızılay ekipleri Ukrayna’nın Güneybatı sınırına ulaştı

Ukrayna’ya insani yardım malzemeleri gönderen Kızılay’ın, afet uzmanları da bölgeye ulaştı. Romanya’nın Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı’nda konuşlanan Kızılay öncü ekipleri, Türkiye’den yola çıkan yardım TIR’larının sınıra ulaşmasıyla Ukrayna’nın Çernivtsi şehrine giderek savaş mağdurlarına destek olacak.

Romanya’nın Siret Sınır Kapısı’ndaki Ukrayna’dan tahliye çalışmalarını yerinde gözlemleyen Türk Kızılay ekibi, bölgedeki Kızılhaç ekipleriyle de koordinasyon çalışmaları yürütüyor. Türk Kızılay, barınma malzemeleri, depolama çadırları, acil yardım ile hijyen malzemelerinden oluşan 5 TIR dolusu insani yardım malzemesi ve mobil beslenme aracını bugün Ukrayna’nın Çernivtsi şehrine ulaştırarak bölgedeki acil ihtiyaçları karşılayacak.

“UKRAYNA’NIN ÇERNİVTSİ ŞEHRİNE ULAŞACAĞIZ”

Yardımların ulaştırılması için çalıştıklarını anlatan Türk Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Ekip Başkanı Abdullah Kaya, “Türk Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Operasyonu öncü ekibi olarak Romanya’daki Siret Sınır Kapısı’na varmış bulunmaktayız. Vatandaşların Ukrayna’dan tahliyesi yapılıyor. Bir yandan da buradan insani yardım malzemelerinin karşı tarafa geçirilmesini üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor. Burada bir kriz alanı oluşturulmuş durumda. Bu alanda kurulan çadırlarda geçiş yapan ihtiyaç sahiplerine bazı destek malzemeleri sunuluyor. Bu şekilde Ukrayna’dan geçen savaş mağdurlarının kendi hayatlarını devam ettirebilecek şekilde destek almaları sağlanıyor. Bizde Türk Kızılay olarak 5 TIR’lık yardım konvoyumuzla gıda, hijyen ve barınma malzemelerini sunmak üzere yoldayız. Konvoyumuz sınıra ulaştığı anda karşı tarafa Ukrayna’nın Çernivtsi şehrine hareket ederek oradaki mağdurların ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek vereceğiz. Bildiğiniz üzere çalışmalarımızı hayırseverlerin verdiği kıymetli desteklerle gerçekleştiriyoruz. Buradaki insanlara mümkün olduğunca daha fazla yardım edebilmek istiyoruz. Bu bağlamda daha çok insana destek verebilmek için hayırseverlerimizin de katkılarını bekliyoruz. Ukrayna vatandaşlarının ıstıraplarını dindirmek için elimizden geleni yapacağız ve tüm çalışmalarımızı yorulmaksızın sürdüreceğiz” dedi.

Ukrayna’dan karayoluyla Türkiye’ye ulaştırılan vatandaşlara Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapılarında beslenme desteği veren Türk Kızılay, Ukrayna’ya yönelik yeni yardım sevkiyatlarının da planlamalarını yapıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna: Rus güçleri yaklaşık 5 bin 300 asker kaybetti28 Şubat 2022 Pazartesi 11:24
  • Otomobilin üzerinden yola savrulduğu kazada öldü28 Şubat 2022 Pazartesi 10:49
  • Esenyurt’ta 'çuvallı' lakaplı hırsızın evinden 80 çift çalıntı ayakkabı çıktı28 Şubat 2022 Pazartesi 10:48
  • Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü28 Şubat 2022 Pazartesi 10:47
  • Ukrayna'dan çoğu öğrenci 184 kişilik grup Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı28 Şubat 2022 Pazartesi 10:47
  • Yerli savunma sanayi Almanya’da Türk bayrağını dalgalandıracak28 Şubat 2022 Pazartesi 10:32
  • İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi28 Şubat 2022 Pazartesi 10:32
  • Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi28 Şubat 2022 Pazartesi 10:29
  • Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem28 Şubat 2022 Pazartesi 10:27
  • Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı28 Şubat 2022 Pazartesi 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti