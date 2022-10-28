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Kızılay Metro istasyonun da sema gösterisi
Kızılay Metro istasyonun da sema gösterisi
Kırmızı Beyaz Tennuresi ile sema eden semazen Kızılay Metro istasyonunda izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
28 Ekim 2022 Cuma 15:05
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.