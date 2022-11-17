Kızılay Sakarya'da bomba paniği yaşandı

Başkent Kızılay'da çöp kenarına bırakılan şüpheli çanta büyük paniğe sebep oldu. Çok sayıda polis olay yerine gelirken bomba imha ekipleri çantaya müdahale etti.

Ankara Kızılay'ın Tuna caddesinde bomba paniği yaşandı. İstanbul'da yaşanan bombalı hain terör saldırısından sonra şüpheli çanta ihbarları artmaya başladı. Kızılay Sakarya'da bir çöpün kenarına bırakılan şüpheli çanta paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine pek çok polis gelirken bomba imha ekipleri çantaya müdahale etti.

ÇANTA BOŞ ÇIKTI

Ankara Kızılay'ın Tunca caddesinde meydana gelen olayda çöpün kenarına bırakılan şüpheli çanta ihbar edildi. Olay yerine giden polis ekipleri önce vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliğini sağladı. Ardından bomba imha ekipleri tarafından kontrollü patlatılan çanta boş çıktı. Şüpheli çantanın boş çıkmasının ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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