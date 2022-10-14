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Kızılay'dan kan açıklaması

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Bartın'daki maden patlamasıyla ilgili şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmadığını açıkladı.
Kızılay'dan kan açıklaması

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonrası 49 işçi mahsur kaldı.

Şimdiye kadar 14 işçi hayatını kaybederken, 21 işçinin tedavisi sürüyor.

Kızılay Başkanı: "Acil kan ihtiyacı yok"

İHA'nın haberine göre; Kızılay Genel Başkanı Kınık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Maden kazası sonrası olası ihtiyaç için Bartın Devlet Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine ilave kan trünleri ve olası yanık vakaları için plazma sevkleri gerçekleştirilmiştir. Şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

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