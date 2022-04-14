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Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, ramazan ayında Türkiye genelinde 30'dan fazla aş evi ve 74 mobil ikram aracı ile sahada ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırdıklarını söyledi.
Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Türk Kızılay'ın Ankara Ulucanlar'da bulunan aş evinde ramazan boyunca her gün ihtiyaç sahipleri için sıcak yemekler hazırlanıyor. Kızılay Dr. Cevat Naki Akkerman Aş Evi’nde hazırlanan yemekler, iftar ve sahurda vatandaşlara ulaştırılıyor. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, yemeklerin hazırlanması ve dağıtım sürecine katılarak, basın mensuplarına açıklama yaptı. Altan, ramazan ayı boyunda 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacaklarını, bayramda imkanı olmayan ailelerin çocuklarına bayramlık hediye edileceğini söyledi.

Altan, "Bu, bağışçılarımızın yüksek gayretleriyle yapılacak. 13 bin kadar personel ve 75 bin gönüllümüz bu çalışmalar için sahada faaliyetlerini sürdürüyorlar. Sadece buradan 10 bin kişilik yemek dağıtımı yapılıyor. Ankara'nın dört bir yanına götürülerek muhtaçlara dağıtılıyor. Kimsesizlerin kaldığı 4 otelde de muhtaçlara yönelik yardımlar devam ediyor. Türkiye genelinde 30'dan fazla aş evi, 74 mobil ikram aracı sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Bunların devam edebilmesi için bağışçılarımızın desteğine ihtiyacımız var. Fitre, fidye, iftarlık bağışı yapmak isteyenler '1877'ye mesaj gönderdiklerinde 40 liralık bir bağış yapmış olacaklar. 2868'e mesaj gönderenler 10 lira bağış yapmış olacaklar. Şubelerimize de bağış yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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