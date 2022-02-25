Kızılay’dan Ukrayna’ya çadır ve battaniye yardımı

Kızılay Genel Başkanı Kınık, "İçerisinde 210 metrekarelik genel maksat çadırları, afet çadırları, yatak, battaniye gibi acil insani yardım malzemelerinin bulunduğu 3 TIR’ın bugün gün içerisinde Ukrayna’ya hareket etmesi planlanıyor” dedi.

Ukrayna ve Rusya Kızılhaç başkanları ile konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ortaya çıkması muhtemel bir mülteci krizinden kaygı duyduğunu ve bunun olmaması için tüm insani yardım aktörlerinin daha aktif hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

HER TÜRLÜ İNSANİ YARDIMA HAZIRIZ

Yapılan görüşmelerde Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Ukrayna Kızılhaçı’na her türlü insani yardıma hazırız” mesajını verdi. Kınık açıklamasında, “Ukrayna’daki acil insani ihtiyaçlar için bölgeye bir insani yardım konvoyu çıkartıyoruz. Kızılay ekibimiz depo çadırları, evlerini terk etmiş insanlara yönelik afet barınma çadırları ve tahliye olan vatandaşlarımıza da destek verecek seyyar ikram araçları ile bölgeye hareket ediyor” ifadelerine yer verdi.

Gün içinde yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Kızılhaçı ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanması için Türk Kızılay’dan destek istedi. Bu talepten sonra harekete geçen Kızılay, acil olarak yola çıkmak üzere 3 TIR insani yardım malzemesini hazır hale getirdi.