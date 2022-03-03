  • BIST 2.019,05
  • Altın 878.935
  • Dolar 14.1483
  • Euro 15.693
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -1 °C
»

Kızılay’dan Ukrayna’ya insani yardım malzemesi desteği

Ukrayna'ya insani yardım malzemesi götüren Kızılay öncü ekibi, Kiev'den trenle tahliye edilen Türklerin geçtiği Çernivtsi istasyonu önünde mobil beslenme aracını devreye aldı.
Kızılay’dan Ukrayna’ya insani yardım malzemesi desteği

Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'daki mağdurlar için harekete geçen Kızılay öncü ekibi 5 tır insani yardım malzemesi ile geldikleri Romanya ile Ukrayna sınırındaki Çernivtsi'de konuşlandı. Kiev'den dün kalkan ve yaklaşık bin kişiyi taşıyan trenin Çernivtsi'ye varmasıyla birlikte Türk vatandaşlarına Romanya'ya doğru yola çıkmadan önce Kızılay tarafından beslenme desteği sağlandı. 

Acil beslenme desteği sağlayan ekipler, sadece Türklere değil, ihtiyacı olan tüm mağdurlara ikramda bulundu. Trenle istasyona ulaşan Türk vatandaşları da Kiev’de yaşanan insani krizi Kızılay ekipleri ile paylaştı.

MOBİL BESLENME ARACIYLA DESTEK

Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Ekip Başkanı Abdullah Kaya, "Türk vatandaşlarımızın bu soğukta kendilerini iyi hissedebilmeleri adına mobil ikram aracımızı kurduk. Amacımız acil beslenme ihtiyaçlarına karşılık vermek adına buraya geldiklerinde sıcak çay, bisküvi ve meyve suyu ikramında bulunmaktır" dedi.

Kızılay, Rusya'nın saldırısının ardından siviller için insani yardım talebi gönderen Ukrayna için harekete geçmişti. Ukrayna’ya genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemeleri ile hijyen malzemelerinin bulunduğu 5 tır ve mobil ikram aracı gönderilmişti.

Kızılay bu hafta içinde de ikinci bir yardım konvoyunu Ukrayna’ya doğru yola çıkartacak. Yeni konvoy ağırlıklı olarak gıda ve sağlık malzemelerinden oluşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya Valisi Ersin Yazıcı: Bu yıl, en iyi yılımız olan 2019'dan daha fazla turist ağırlayacağımızı tahmin ediyorduk03 Mart 2022 Perşembe 13:21
  • Prof. Dr. Bayraktar: Şişmanlıkta Avrupa'da ilk sıradayız03 Mart 2022 Perşembe 12:50
  • Bakan Soylu: Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var03 Mart 2022 Perşembe 12:49
  • Antalya'da hortum yıktı geçti03 Mart 2022 Perşembe 12:46
  • Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı03 Mart 2022 Perşembe 12:42
  • Kızılay’dan Ukrayna’ya insani yardım malzemesi desteği03 Mart 2022 Perşembe 12:41
  • Ailesine kavuşan Türk öğrenci görüntülediği savaşın soğuk yüzünü anlattı03 Mart 2022 Perşembe 12:35
  • Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Azamhocayev: Türkiye’yle münasebetlerimizi kardeşlik hukuku temelinde değerlendiriyoruz03 Mart 2022 Perşembe 12:34
  • Kiev metrosunda gergin bekleyiş03 Mart 2022 Perşembe 11:50
  • Rusya, Çernihiv’de petrol rafinerisini vurdu03 Mart 2022 Perşembe 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti