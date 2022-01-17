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Kızılca Mahalle Konağı açıldı 

Mamak’ta bölge halkının sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği mahalle konaklarının bir yenisi ise Kızılca Mahallesi’nde açıldı.
Kızılca Mahalle Konağı açıldı 

Açılışa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak MHP İlçe Başkanı Mustafa Esen, Tüm Özel Halk Otobüsleri Başkanı Ercan Soydaş, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Güngören,  Mamak Çorumlular Federasyon Başkanı Ercan Aksu, başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ankara ilçeleri arasında kendi personeli tarafından kurulan ilk mehteran takımı olan Mamak Belediyesi Mehteran Takımı söylediği marşlarla da büyük beğeni topladı.

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Birliğe beraberliğe değer veriyoruz
Mamaklılara verdiği sözleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ ‘Söz verdik yaptık’, dediğimiz projelerin bugün bir tanesiyle birlikteyiz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın ‘Hüner bir şehri dünya bünyad etmektir, Reaya kalbin abad etmektir.’ Dediği gibi bizim görevimiz bir  taraftan şehri imar ederken, diğer taraftan gönülleri ihya etmektir. Biz tasada, mutlulukta hep beraber olmayı bilen, birliğe beraberliğe değer veren insanlarız. Nişanlarımızı, düğünlerimizi, kına gecelerimizi, asker uğurlamalarımızı, misafirlerle buluşmamızı, neşeli günlerimizi ve aynı zamanda üzüntülü günlerimizi burada, konağımızda hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu faaliyetlerin hepsini eski yaşam biçimlerimizle, köylerimizde, mahallelerimizde, sosyal hayatımızın bir parçası olan köy odalarımızda yapardık. Hep beraber bu gelenekleri devam ettireceğiz” dedi.

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Hizmetlerimiz devam edecek
Hizmet belediyeciliği kapsamında eserler üretmeye ve açılışlara bir fiil devam edeceklerini ifade eden AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Açılışlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Aralık ayında yapmış olduğumuz 4 tane açılışı hatırlıyorsunuz. Ocak ayının ikinci dönemi itibariyle de tekrar açılışlarımız devam ediyor. Bu seriyi Belediye Başkanımızla birlikte ve Allah’ın izniyle de devam ettirmeye gayret edeceğiz. Bugün de Kızılca Mahallemiz’de köy konağımızı açıyoruz. Geleneklerimizin, göreneklerimizin bilinmesi, gençlerimizin bu şiyarda kendini yetiştirmesi ve özellikle yaşam tarzımızın geçmişten bugüne daha güzel bir şekilde anlatılması için bu hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. 

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Bir örneğine daha şahit oluyoruz
Mamak’ta ilklere şahit olduklarını ifade eden MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, “Bugün Cumhur İttifakının toplumcu hizmete dayalı belediyecilik anlayışının bir örneğine daha şahit oluyoruz. Kızılcaköy Köy Konağı bölgenin kültürel ve sosyal manada ihtiyacını giderecek bir hizmet. Bu hizmetin yerine gelmesinde emeği geçen başta Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, olmak üzere belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tesisimizin bölgemize insanımıza ve Kızılca Köylü hemşerilerimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” dedi.

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