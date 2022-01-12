  • BIST 2.064,21
  • Altın 767.24822
  • Dolar 13.1764
  • Euro 15.1211
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 2 °C
»

Kızılca Mahalle Konağı Açılıyor

Mamak Belediyesi, mahallelere sosyal donatı alanları kazandırmaya ve mahallelilerin sosyalleşerek paylaşımlarının artmasına vesile olan mahalle konaklarına bir yenisi daha ekliyor. 
Kızılca Mahalle Konağı Açılıyor

2 kattan oluşan, toplam 279 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilen bu özel yapı içerisinde mutfak, salon ve depo bulunacak. Bölge halkına hizmet vermek için gün sayan Kızılca Mahalle Konağı, tarihi Ankara Evi mimarisiyle de göz dolduracak. Mahalle kültürünün yaygınlaşması için mahalle konağı projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Konaklarımız mahalle halkının ihtiyaçlarını gözeten bir yapıda olmakla birlikte kültürlerini yaşatacak şekilde dizayn edildi. Mahalle sakinlerinin huzur ve güvenle kullanabileceği konağımızda nişan, kına, sohbet gibi toplu organizasyonlarda yapabilecek. Söz verdiğimiz gibi milletimizin hizmetindeyiz” dedi.

foto-009.jpeg

Kültürel değerlerimiz yaşatılmaya devam edecek
İlçe genelinde her geçen gün mahalle konaklarının sayısını çoğalttıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımıza özel günlerinde ev sahipliği yapacak olan bu kıymetli mekânlarımızda kültürel değerlerimiz yaşatılmaya devam edecek. Mahalle Konaklarımıza bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu sizlerle birlikte yaşamak istiyor, 15 Ocak Cumartesi saat 14.00’da açacağımız Kızılca Mahalle Konağı’mıza bekliyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hüseyin Gazi parkı çok sevildi13 Ocak 2022 Perşembe 00:20
  • Polis aracını kaçırıp, 1 polisi yaralayan şüpheli, 5 saat sonra yakalandı12 Ocak 2022 Çarşamba 13:07
  • Otomobilinin lastiği patladı, polis otomobilini gasbetti: 1 polis yaralı12 Ocak 2022 Çarşamba 09:26
  • Yenimahalle’de 2.Kitap Fuarı Başlıyor12 Ocak 2022 Çarşamba 04:30
  • Musiki Muallim Mektebi yeniden kapılarını açtı12 Ocak 2022 Çarşamba 03:24
  • 14 taşınmaz satışa çıkıyor12 Ocak 2022 Çarşamba 02:21
  • Engelsiz yaşamı gezmek 3 bin adım 150 dakika12 Ocak 2022 Çarşamba 00:28
  • Başar: En etkin ve verimli bir şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz12 Ocak 2022 Çarşamba 00:27
  • İncirli’ye yeni semt pazarı12 Ocak 2022 Çarşamba 00:23
  • Spor merkezinde sona doğru12 Ocak 2022 Çarşamba 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti