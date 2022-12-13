Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü akaryakıt ihalesine çıktı

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü, 90.000 litre motorin, 1000 litre benzin olmak üzere 91 ton akaryakıt alımı için ihaleye çıktı.

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü 90.000 litre motorin, 1000 litre benzin olmak üzere 91 ton akaryakıt alımı için ihaleye çıktı.

Alınacak olan 91 ton akaryakıt hizmet araçları ve iş makinalarında kullanılacak.

İhale detayında “İhaleyi alan firmadan araçların deposuna peyderpey alınacaktır. Ancak orman yangını çıkması ve yangın söndürme faaliyeti esnasında araçlar için motorine ihtiyaç duyulmasının yükleniciye telefon veya sözlü olarak bildirilmesi durumunda motorin yangın mahalline yüklenici tarafından getirilerek araçlara teslim edilecek ve bunun için ek hizmet bedeli talep edilmeyecektir” denildi.

İhale 05.01.2023 tarihinde yapılacak.

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü’nün akaryakıt alım ihalesinin detayları için TIKLAYIN.

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