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Kızılcahamam'da çiftçilere %50 hibeyle fide desteği

Çiftçilere destek amaçlı düzenlenen %50 hibe desteği ile fide dağıtım töreni Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşti.
Kızılcahamam'da çiftçilere %50 hibeyle fide desteği

Törene; AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun Muhtarlar ve Çiftçiler katıldı.

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EKİLMEDİK TOPRAK KALMASIN
Başkan Acar, “Geleneksel hale getirdiğimiz hibe dağıtım törenimizde, bu yıl başvurular neticesinde 457 bin fide dağıttık. 1712 kilometrekare cennet ilçemizde ekilmedik toprak kalmasın istiyor, tarıma ve çiftçimize desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Kaymakam Aksoy ise, “İlçemizde ne kadar fazla tarım olursa, üretim artarsa, tarım arazilerimizden bol ve bereketli ürünler toplarsak bizler de o denli mutlu oluruz. Ekili alanların artması ve çiftçinin kazanması gerçekten çok önemli. Yerli ve milli imkânlarla üretilen fidelerle inşallah çok daha fazla ürün elde edeceğiz Kızılcahamam Belediye Başkanımız Süleyman Acar’ı ve Ekibini tebrik ediyor çiftçilerimize de bereketli, hasadımız bol olsun” dedi.

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