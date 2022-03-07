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Kızılırmak Deltası'ndaki mahallede 'taşkın' korkusu

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'nden beslenen ve tahliye çıkışı kapalı tutulan Düden Kanalı'nın her yağışta taşmasıyla Doğanca Mahallesi'ndeki tarım arazileri ile evlerin zemin ve bodrum katları su altında kalıyor.
Kızılırmak Deltası'ndaki mahallede 'taşkın' korkusu

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nda kalan Bafra ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi halkı, taşkınlar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Kızılırmak Nehri'nden beslenen ve tahliye çıkışı kapalı tutulan Düden Kanalı'nın, her yağışta taşması ile mahalledeki tarım arazileri ile evlerin zemin ve bodrum katları su altında kalıyor.

Mahalleli, taşkın sorununa bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Doğanca Mahallesi Muhtarı Temel Kaya, ova suyunun mahallede toplandığını belirterek, "Kanal taşması sorununu sürekli yaşıyoruz. Bu alan kuş cenneti, kabul ediyoruz ama bizde burada yaşıyoruz. Burada hem kuşlara hem de çiftçilere zarar veriliyor" dedi.

'BİZİ ÇOK MAĞDUR DURUMDA BIRAKTILAR' 
Çok mağdur olduklarını belirten Tahsin Pezek ise, "Bunca yıldır bu seneki kadar büyük bir zarar görmedik. Hayvanlarımız çok mağdur durumda kaldı.

Kuş Cenneti'nden dolayı buraya gelen suyu, denize açamıyoruz. Fener Boğazı ismiyle bir yer var, buradan suyu boşaltmak için kürekle açtığımız yerin kapatıldığını gördük.

Bizi çok mağdur durumda bıraktılar. Her hanede 200 balya saman, sudan dolayı ziyan oldu. Yağışlardan dolayı kanal taşıyor, mahallemiz su altında kalıyor. Uyku uyuyamaz hale geldik" diye konuştu.

'KURAKLIK NEDENİYLE KAPALI' CEVABI 
Çiftçi Sinan Kaya da, "Suyun denize tahliye olduğu yerde sorunlar var. Bu nedenle kanal taşıyor. Buna çözüm bulunması lazım" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ise Kızılırmak Deltası'nda kuraklık oluşmaması için sulama kanalının denize tahliyesinin belirli dönemlerde kapalı tutulduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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