  • BIST 1.963,59
  • Altın 776.69206
  • Dolar 13.4175
  • Euro 15.1687
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -3 °C
»

Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın oynanması planlanan Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko maçı, Sırbistan ekibindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko karşılaşması, rakibimizde artan Kovid-19 vakaları sonucunda ertelenmiştir." denildi.

Organizasyonun 19. haftasında yapılması gereken 9 müsabakanın 7'si, artan Kovid-19 vakaları gerekçesiyle tehir edildi.

Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko müsabakasının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos, Anadolu Efes-Bayern Münih ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da koronavirüs vakaları sebebiyle oynanamayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme talebi04 Ocak 2022 Salı 15:48
  • Yeni Malatyaspor orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı renklerine bağladı04 Ocak 2022 Salı 15:17
  • Beşiktaş'ta koronavirüs şoku04 Ocak 2022 Salı 13:07
  • Furkan Korkmaz'ın ilk 'double-double'ını yaptığı maçta 76ers farklı kazandı04 Ocak 2022 Salı 11:23
  • Fatih Terim: En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim04 Ocak 2022 Salı 11:20
  • Atletizmde durmak yok04 Ocak 2022 Salı 10:20
  • Galatasaray'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı04 Ocak 2022 Salı 10:08
  • Katar'da 'süper' maç04 Ocak 2022 Salı 09:39
  • Katar'da 'süper' maç04 Ocak 2022 Salı 09:36
  • Galatasaray'da van Aanholt’un Covid-19 testi pozitif03 Ocak 2022 Pazartesi 22:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti