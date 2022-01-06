Kızlarını istismarla suçladığı kocasından tehdit aldı, KADES'i kullanarak şikayetçi oldu

Diyarbakır'da kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği eşi M.K.'den (47) boşanmak isteyince şiddete maruz kalan H.K. (38), eşinden telefonla ölüm tehdidi alınca Kadın Destek Uygulaması (KADES), aracılığıyla şikayette bulundu.

Kayapınar ilçesinde geçen yıl nisan ayında, 26 yıllık evliliğinden 8 çocuğu olan H.K., kızlarının, babaları M.K.’nin cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla boşanmak istedi. Ancak boşanma talebini reddeden M.K., eşi H.K.'yi dövdü. H.K. ve kızları polise giderek şikayetçi oldu. H.K. için koruma kararı verildi, 2 kız da aileden alınarak yurda yerleştirildi. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen M.K., bu sefer de farklı tarihlerde eşinin yaşadığı evin önüne giderek tehditlerde bulundu. H.K., cep telefonu ile M.K.’nin evinin önüne geldiği anları görüntüleyip, İçişleri Bakanlığı’nın KADES uygulaması üzerinden polise ulaşarak durumu bildirdi. Fakat M.K. tehditlerini sürdürmeye devam etti.

POLİS MERKEZİNE KADES YARDIMIYLA GİTTİ

Ölüm tehditleri artarak süren H.K., şikayetçi olmak için dışarı çıkmaya korktuğundan yine KADES uygulamasına başvurdu. Kısa sürede eve gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, H.K.'yi güvenli bir şekilde evden çıkararak polis merkezine götürdü. H.K., eşi M.K.' dan şikayetçi oldu. H.K. yine polis eşliğinde eve götürülürken, M.K. ile ilgili işlem başlatıldı.